Додон хочет подарить Путину на день рождения бочку вина собственного производства

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен подарить бочку вина собственного изготовления президенту России Владимиру Путину, который отмечает день рождения 7 октября. Выступая в пятницу в эфире молдавского телеканала N4, молдавский лидер рассказал, что хочет вручить подарок на саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.

"Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова (родное село молдавского лидера - прим. ТАСС), которое я сделал сам. Белое и красное. Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать", - сказал Додон.

На вопрос журналиста, что Путин в соответствии с законодательством может не принять подарок, Додон пошутил: "А что, если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься? Отнести ее в музей?"

На саммите СНГ, который прошел в Кишиневе 7 октября 2002 года, бывший президент Молдавии Владимир Воронин подарил Путину хрустального крокодила, объяснив, что это единственное животное, которое не пятится назад. Также президенту России подарили личную коллекцию молдавского вина, которое хранятся в знаменитых винных подвалах Крикова.