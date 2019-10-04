Глава Рособрнадзора 12 ноября ответит на вопросы родителей по проведению ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет всероссийскую встречу с родителями школьников 12 ноября, в ходе которой ответит на вопросы об организации и проведении единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. 

Мероприятие пройдет в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора в Москве. "В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020 году ЕГЭ и государственной итоговой аттестации для девятых классов, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных тем", - говорится в сообщении. 

Свои вопросы Кравцову в режиме видеоконференцсвязи смогут задать родители из Адыгеи, Иркутской и Тюменской областей. Для этого в регионах организуют специальные площадки.

Вопросы принимаются на странице Рособрнадзора в соцсети "ВКонтакте" и по электронной почте. Их можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения.