В Пермской области опровергли информацию о проблемах с препаратами от рассеянного склероза

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Пермская область не испытывает проблем с обеспечением препаратами от рассеянного склероза. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве здравоохранения региона, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.

"У нас не было этой проблемы. В министерство здравоохранения Пермского края обратился один пациент с диагнозом первично-прогрессирующий рассеянный склероз, нуждающийся в обеспечении препаратом окрелизумаб, препарат дорогостоящий. Все было сделано вовремя", - сказала собеседница агентства.

В четверг издание РБК написало, что в семи российских регионах, в том числе и в Перми, возникли проблемы с обеспечением окрелизумабом, применяемом при рассеянном склерозе. По информации издания, россияне, которые не смогли получить препарат, были вынуждены обратиться в суд.

Препарат окрелизумаб для терапии первичной формы рассеянного склероза внесен в перечень семи высокозатратных нозологий с лета 2019 года и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год.