В России предлагают создать памятник школьному библиотекарю

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация школьных библиотек русского мира (РШБА) предложила создать в России первый памятник школьному библиотекарю, сообщила в пятницу президент ассоциации Татьяна Жукова на пресс-конференции в ТАСС.

Она считает, что труд библиотекарей не на виду, но "именно благодаря этим скромным героям школьники получают важный литературный багаж, который остается с человеком на всю жизнь".

"Ни одной правительственной награды нет у нашего школьного библиотекаря, у нас нет памятника школьному библиотекарю в России. Я видела в Дании такой памятник. Мы озвучили эту инициативу и будем продолжать [добиваться появления памятника]", - сказала Жукова.

По ее словам, к работе библиотекарей и популяризации чтения призван привлечь внимание к проходящий в России Международный месячник школьных библиотек "Мы - за читающую Россию: пять шагов к читающей школе".

Жукова полагает, что мероприятия, организованные в школьных библиотеках, позволят стимулировать детское чтение. На эти же цели направлены ряд проектов в рамках Месячника, в том числе проект "Читающая мама". По ее словам, чтение должно начинаться в семье, и каждая мама должна стараться находить время для чтения детям хотя бы нескольких страниц в день. Библиотеки также могут предоставлять свои пространства для чтения вслух.

Весь октябрь в библиотеках российских школ будут проходить мероприятия, способствующие чтению. "Чтение книг - это главный способ развить у ребенка воображение. Именно чтение подвигает к тому, чтобы мечтать, воображать и выдумывать", - добавила она.

О проекте

Международный месячник школьных библиотек был учрежден в 2008 году в десятую годовщину создания Международной ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL/ИАСЛ). Он проходит ежегодно в октябре.