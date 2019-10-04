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В России предлагают создать памятник школьному библиотекарю

Президент Ассоциации школьных библиотек русского мира Татьяна Жукова отметила, что труд библиотекарей не на виду, но "именно благодаря этим скромным героям школьники получают важный литературный багаж"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация школьных библиотек русского мира (РШБА) предложила создать в России первый памятник школьному библиотекарю, сообщила в пятницу президент ассоциации Татьяна Жукова на пресс-конференции в ТАСС.

Она считает, что труд библиотекарей не на виду, но "именно благодаря этим скромным героям школьники получают важный литературный багаж, который остается с человеком на всю жизнь".

"Ни одной правительственной награды нет у нашего школьного библиотекаря, у нас нет памятника школьному библиотекарю в России. Я видела в Дании такой памятник. Мы озвучили эту инициативу и будем продолжать [добиваться появления памятника]", - сказала Жукова.

По ее словам, к работе библиотекарей и популяризации чтения призван привлечь внимание к проходящий в России Международный месячник школьных библиотек "Мы - за читающую Россию: пять шагов к читающей школе".

Жукова полагает, что мероприятия, организованные в школьных библиотеках, позволят стимулировать детское чтение. На эти же цели направлены ряд проектов в рамках Месячника, в том числе проект "Читающая мама". По ее словам, чтение должно начинаться в семье, и каждая мама должна стараться находить время для чтения детям хотя бы нескольких страниц в день. Библиотеки также могут предоставлять свои пространства для чтения вслух.

Весь октябрь в библиотеках российских школ будут проходить мероприятия, способствующие чтению. "Чтение книг - это главный способ развить у ребенка воображение. Именно чтение подвигает к тому, чтобы мечтать, воображать и выдумывать", - добавила она.

О проекте

Международный месячник школьных библиотек был учрежден в 2008 году в десятую годовщину создания Международной ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL/ИАСЛ). Он проходит ежегодно в октябре.

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