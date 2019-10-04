Более 2,6 млн человек приняли участие в проектах АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей" за два года приняли более 2,6 млн человек. Об это сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"За два года в проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие 2 млн 650 тыс. человек. Это не просто большое число. Для нас самое главное, что это показатель востребованности проектов платформы", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что в настоящий момент в платформу входит 20 проектов. В них участвуют и школьники, и студенты, и люди уже зрелого возраста из всех регионов. К ключевым проектам относится конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я - профессионал", конкурс для школьников "Мой первый бизнес", а также конкурс для специалистов в сфере высоких технологий "Цифровой прорыв".

Заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" проходит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.