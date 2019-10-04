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Путин поддержал идею проведения форума "Россия - страна возможностей" в Сочи в 2020 году

По мнению президента, это очень хороший пример для сотен и тысяч людей

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения форума "Россия - страна возможностей" в 2020 году в Сочи. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей".

"Обязательно. Мне кажется, это очень интересно", - сказал он в ответ на просьбу поддержать такую идею.

"У вас все получается, это очень хороший пример для сотен и тысяч людей, - добавил глава государства. - А самое главное, что то, что у вас получается, можно использовать в жизни, в практической плоскости".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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