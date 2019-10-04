Путин пошутил о журналистах, которых интересуют только негативные новости

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал историю из жизни своего знакомого о журналистах, которых интересуют только негативные новости. Этой историей он поделился на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" в ответ на предложение одного из победителей конкурса "Лидеры России" чаще писать в интернете о позитиве.

"У меня один из знакомых (а у него приятель главный редактор) пригласил журналистов на открытие моста, - рассказал на это президент. - Никто не приехал". "Они потом начали ругаться, он говорит: "Что же ты, поросенок такой, никого не прислал? - продолжил рассказ глава государства. - Он [главный редактор] говорит: "Ну а что присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили - ну и построили, молодцы".

Путин подчеркнул, что действительно важно не хвалиться, но показывать позитивные вещи. Особенно это полезно, по мнению президента, когда есть реальные основания, так как создает дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в направлении созидания.