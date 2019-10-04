Путин предложил АНО "Россия - страна возможностей" делиться опытом выявления талантов

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин предложил АНО "Россия - страна возможностей" делиться опытом проведения своих конкурсов по выявлению талантов в разных сферах с другими странами, в том числе по модели франшизы.

Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета организации рассказал, что сама по себе технология конкурсного отбора, который проводит организация, вызывает интерес в мире. "К нам обращались из многих других стран. Китай обращался, Германия, другие европейские страны, Казахстан на прошлой неделе обратился с такой просьбой, помочь им в проведении конкурса, и Азербайджан", - рассказал он.

"Если вы и наблюдательный совет нам одобрите такую деятельность, то мы коллегам поможем с точки зрения методики, организации этого конкурса", - добавил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" .

"Вы ищите еще людей и для занятия бизнесом тоже? Ведь идут тоже люди в корпорации? То, что вы сказали, называется "франшиза". Продавать надо!", - ответил Путин.