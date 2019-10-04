В ОБСЕ призвали снять обвинения с псковской журналистки Светланы Прокопьевой

ТАСС, 4 октября. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал снять обвинения в призывах к терроризму с псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОБСЕ.

"Я повторяю свой призыв к властям снять обвинения, выдвинутые против Прокопьевой, которая не имеет отношения к какой-либо террористической деятельности или намерения оправдывать терроризм, - приводит пресс-служба комментарий Дезира. - Взгляд журналиста, даже критический, не имеет отношения к оправданию или продвижению терроризма".

Представитель ОБСЕ также обратил внимание на заявление, сделанное днем ранее на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Дезир отметил, что согласно заявлению, постоянная комиссия Совета по свободе информации и правам журналистов не обнаружила в деле Прокопьевой признаков оправдания терроризма.

5 февраля этого года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"), ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске". В октябре 2018 года при взрыве в здании архангельского управления ФСБ погиб один человек.