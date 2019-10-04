АНО "Россия - страна возможностей" весной проведет форум по теме наставничества

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" намерена провести весной форум, ключевой темой которого станет наставничество. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО, руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров после заседания Наблюдательного совета АНО, который проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Форуму быть. Он состоится весной следующего года, и мы хотим, чтобы красной нитью была тема наставничества", - сказал Комиссаров.

По его словам, в форуме примут участие представители проектов платформы. Организаторами выступят АНО и Агентство стратегических инициатив. Как ожидается, мероприятие состоится в Сочи, подчеркнул Комиссаров.

В настоящий момент в платформу входит 20 проектов, в которых участвуют школьники, студенты и люди уже зрелого возраста со всей страны. К ключевым проектам относится конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я - профессионал", конкурс для школьников "Мой первый бизнес", а также конкурс для специалистов в сфере высоких технологий "Цифровой прорыв".

Заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" проводит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет АНО. В соответствии с документом, членами Наблюдательного совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.