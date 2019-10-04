В отношении Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона. Об этом в пятницу сообщил AFP Франсуа Спинер, адвокат актрисы и манекенщицы Сэнд Ван Рой, выступающей против режиссера с обвинениями в изнасиловании.

Первоначально парижская прокуратура после 9 месяцев расследования приняла 25 февраля этого года решение закрыть данное дело. Она сообщила в этой связи, что не удалось обнаружить подтверждения тех утверждений об изнасиловании, которые содержались в иске, поданном актрисой против Бессона. Однако после этого Ван Рой направила в следственные органы второй иск против режиссера. Именно по нему в минувшую среду и было возобновлено расследование.

В своей первой жалобе актриса утверждала, что 10 мая 2018 года Бессон, в парижской гостинице "Бристоль" подсыпал ей снотворное в чай и затем, когда она заснула, вступил с ней в половую связь. Такой вывод она сделала, когда проснулась. Бессон решительно отверг эти утверждения.

В своих заявлениях актриса не отрицает, что ранее состояла в интимной связи с режиссером.

Девять женщин

После того, как стало известно о подаче первой жалобы Ван Рой, журналисты портала Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, разыскали еще восемь женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах, имевших место со стороны Бессона. Однако в большинстве случаев подать иски по этим случаям оказалось невозможным из-за давности событий. Тем не менее некоторые из этих женщин обратились к следователям, которые выслушали их в рамках первого расследования.

В отношении Бессона было начато предварительное расследование по жалобе девятой женщины, гражданки Канады, которую также разыскали сотрудники Mediapart. Согласно сведениям AFP, следователи пока так и не выслушали эту женщину.