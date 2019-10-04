Шварценеггер исполнил мечту петербуржца с инвалидностью и встретился с ним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в пятницу исполнил мечту Сергея Еремичева, 46-летнего петербуржца с инвалидностью и встретился с ним на образовательном форуме Synergy Global Forum. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним связям благотворительной организации "Перспективы" Светлана Мамонова.

"Сережа очень большой поклонник Арнольда Шварценеггера, когда узнал, что Арнольд приезжает в Петербург, сказал, что хочет его пригласить попить чайку и поговорить по душам. Организаторы [форума] нам подтвердили, что такая встреча может состояться. Мы приехали на "Газпром Арену" (место проведения форума - прим. ТАСС), сразу после пресс-конференции Сергею удалось подойти к своему кумиру, сфотографироваться", - рассказала собеседница агентства.

Сергей Еремичев - подопечный Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации "Перспективы". По словам Мамоновой, мужчине 46 лет, долгие годы он жил в детских домах-интернатах, после совершеннолетия - в психоневрологических интернатах. Три года назад переехал в дом сопровождаемого проживания в деревню Раздолья Ленинградской области. Перед приездом Шварценеггера фонд помог подопечным дома снять видеоролик с приглашением американского актера к ним в гости.

На видео рассказывается, что Сергей - большой фанат Шварценеггера и его фильмов, у мужчины есть книга об актере и футболка с его изображением. А самая большая мечта Еремичева - встретиться со Шварценеггером. По словам Мамоновой, встреча получилась более короткой, чем ожидалось, но Еремичев все равно остался доволен. "Сережа успел передать подарки, керамику - чашку, блюдце он сделал у себя в мастерской в Раздолье и письмо от себя и от жителей нашего дома в Раздолье", - добавила она.

О форуме

Ожидается что за два дня проведения Synergy Global Forum (4-5 октября) мероприятие посетят порядка 50 тыс. участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На форуме одновременно будет работать пять сцен, на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. До этого форум собирал участников в Москве, в СК "Олимпийский". Послушать звездных спикеров приходили более 25 тыс.