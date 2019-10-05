Выплату пенсий и зарплат бюджетникам задержали в Севастополе из-за сбоя в системе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Выплату пенсий и заработных плат сотрудникам бюджетных организаций Севастополя задержали из-за того, что в казначействе произошел технический сбой. Все средства переведут получателям до конца понедельника, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе городского правительства.

"Из-за технического сбоя оборудования в казначействе, начисление пенсий и заработной платы в пятницу произошло не в полном объеме. Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение дает сбой. В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме, больше 50% пенсионеров пенсии получили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас работа системы восстановлена. Полностью пенсии переведут на счета получателей в понедельник до 12:00. Зарплата работников бюджетной сферы полностью поступит на счета в понедельник до конца рабочего дня.

По поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева создан оперативный штаб. Сотрудники казначейства и профильных департаментов работают в субботу и воскресенье.