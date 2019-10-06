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В бывшей русской колонии в Калифорнии отметили традиционный праздник урожая

Посетители исторического парка Форт-Росс смогли самостоятельно приготовить блюда русской кухни
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Описание
© Владислав Павлов/ТАСС
© Владислав Павлов/ТАСС
© Владислав Павлов/ТАСС
© Владислав Павлов/ТАСС
© Владислав Павлов/ТАСС

ПАРК ФОРТ-РОСС /Калифорния/, 6 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Ежегодный фестиваль "Праздник урожая" состоялся в субботу в штате Калифорния на территории исторического парка Форт-Росс, где в XIX веке располагалось одноименное русское поселение.

Гости фестиваля, среди которых были граждане РФ, американцы и иностранные туристы, могли попробовать самостоятельно приготовить традиционные блюда русской кухни, а участники музыкального коллектива русского дома "Кедры" из Сан-Хосе исполняли русские народные песни.

В мероприятиях также приняли участие посол России в США Анатолий Антонов и сотрудники российской дипмиссии. "Мы начали сегодня посещение с того, чтобы отдать дань памяти, почести тем русским морякам, которые пришли первыми на эту землю, и мы посетили кладбище, где в прошлом году был воздвигнут поклонный крест", - рассказал он журналистам.

"Это не просто какая-то частичка России, которую мы сегодня храним на территории Соединенных Штатов Америки. Это - то, что связывает два народа. Будем помнить о том, что русские пришли сюда с Аляски и помогали осваивать эти берега. Русские вместе с другими национальностями пришли сюда для того, чтобы осваивать Америку, для того, чтобы создать это прекрасное место, в котором мы сегодня с вами находимся", - подчеркнул российский дипломат. "Символично, что в воскресенье пройдет диалог (форум "Диалог Форт-Росс", который открывается 6 октября в Сан-Франциско - прим. ТАСС), где встретятся российские и американские представители. И мы будем говорить о том, как выправлять российско-американские отношения, что надо сделать нам вместе для того, чтобы два народа жили лучше", - отметил он.

Русская кухня

Праздничные мероприятия проходили сразу в нескольких местах - самом форте и расположенном на холме фруктовом саду, который остался здесь еще с тех времен, когда эта территория была русской.

За стенами бывшей крепости Росс гостей фестиваля учили готовить в печи пироги с яблоками, которые сразу же можно было съесть, а также пользоваться самоваром. Здесь же на костре сварили гречневую кашу с грибами, правда вместо традиционных русских грибов в этом рецепте использовали более распространенные в Америке шампиньоны.

Во фруктовом же саду, некоторые деревья которого были посажены русскими поселенцами еще в 1820 году, посетителей учили выжимать из яблок сок с помощью ручного пресса, а для детей были организованы уроки резьбы по тыкве.

Крепость Росс

Бывшее русское поселение и крепость Росс в настоящее время имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом побережье Тихого океана, был основан в 1812 году мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым по указанию правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Крепость была необходима Российско-Американской компании для обеспечения продовольствием российских владений на Аляске, а также расширения ресурсной базы Российской империи в Америке. Участок был куплен у местных индейцев. В первые годы существования поселения особое внимание уделялось также развитию в колонии пушного промысла. Здесь поселенцы охотились на морских выдр, так называемых каланов.

Этот самый южный форпост России в Америке просуществовал до 1842 года, после чего был продан американским землевладельцам.

"У историков разные взгляды на этот счет (причину продажи форта - прим. ТАСС), но в целом из-за чрезмерной охоты русских и американцев на морских выдр их популяция очень сильно сократилась, поэтому прибыль начала падать", - рассказала корреспонденту ТАСС президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер. "Тогда русские переключились на какое-то время на сельское хозяйство, и они использовали это место в качестве продовольственной базы для того, чтобы кормить Аляску. Это удавалось делать какое-то время, хотя побережье Калифорнии - не лучшее место для ведения сельского хозяйства, потому что тут бывают сильные ветра и холод. Кроме того, испанцы старались помешать им продвигаться дальше и колонизировать районы, которые были бы более пригодны для сельского хозяйства. И вот, на определенном этапе они решили переложить обеспечение Аляски [продовольствием] на [британскую] Компанию Гудзонова залива. И колония оказалась им больше не нужна, чтобы снабжать Аляску", - подчеркнула она.

"Какая жалость, они покинули это место в 1842 году, Калифорния же присоединилась к США в 1850. Так что тут был длительный переходный период, разные люди пытались заявить права на эту территорию. И конечно же, здесь еще и нашли золото в 1849 году, так что русские покинули это место чуть-чуть раньше времени", - добавила Свидлер.

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