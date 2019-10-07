Власти Дербента приступили к разработке дизайн-кода города

ДЕРБЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент начали разработку городского дизайн-кода - единых правил, определяющих допустимые размеры и границы рекламных вывесок и другие их параметры в городе. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Мы начали работу над разработкой дизайн-кода. Уже приняты регламенты по размещению вывесок информационных конструкций на зданиях. Потребуется несколько лет, чтобы привести все в порядок", - рассказал собеседник агентства.

Работа будет вестись вручную с каждой улицей. Магомедов отметил, что делается развертка улицы, на которой отмечаются те фасады и те вывески, которые не подходят по стандартам. "У нас есть понимание, какими должны быть вывески и фасады, особенно это касается центра города. Мы говорим, что нужно реставрировать, как, в каких габаритах должна находится эта вывеска. На основании этого рождается дорожная карта", - пояснил он.

Затем отдел рекламы будет проводить работку по демонтажу и приведению в соответствие вывесок, управление ЖКХ совместно с управлением архитектуры - работу над приведением фасадов. Работы планируется провести во всем городе. Но начнутся они, как отметил Магомедов, с исторической части города.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.