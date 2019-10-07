Люк Бессон отверг обвинения в изнасиловании

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Французский режиссер и сценарист Люк Бессон, в отношении которого в начале октября во Франции было возобновлено дело об изнасиловании, отверг обвинения, которые выдвигаются против него. Он дал интервью телеканалу BFM, отрывки которого опубликованы в понедельник на его сайте.

"Это дело - ложь от а до я. Я не совершал никаких насильственных действий над женщинами. Я никогда не поднимал руку на них и никогда им не угрожал", - сказал Бессон. "Я никогда не принуждал женщину к чему-либо ни физически, ни морально, и никогда не подсыпал наркотики. Все это неправда", - указал режиссер.

При этом он признал, что "в течение двух лет у него были отношения с девушкой", которая в прошлом году выдвинула против него обвинения в изнасиловании. "Я допустил ошибки. Я врал, в том числе самому себе", - сказал Бессон, добавив, что скрывал эти отношения от супруги и детей.

В мае 2018 года стало известно, что 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с Бессоном в отеле "Бристоль", расположенном недалеко от Елисейского дворца.

Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Очнувшись поздно вечером, она вспомнила об инциденте и связалась с полицией. Однако токсикологический анализ крови, взятый у актрисы в конце мая, оказался отрицательным.

В феврале, после девяти месяцев расследования, прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако 4 октября парижский судебный следователь возобновил его в связи с новым иском, поданным Ван Рой.

Обвинения

После того как стало известно о подаче первой жалобы против Бессона, журналисты интернет-портала Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, разыскали еще восемь женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Бессона. Однако в большинстве случаев подать иски по этим случаям оказалось невозможным из-за давности этих событий. Тем не менее ряд из этих женщин обратились к следователям и были заслушаны ими в рамках первого расследования.

Кроме того, в отношении Бессона было начато предварительное расследование по жалобе девятой женщины, гражданки Канады, которую также разыскали сотрудники Mediapart. Согласно сведениям AFP, по положению на сентябрь этого года женщина так и не была еще заслушана следователями.