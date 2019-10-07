Календарь событийного туризма создадут в Чечне для удобства гостей республики

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Единый календарь планируемых в регионе событий создадут в Чечне в 2020 году для удобства туристов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр по делам туризма региона Муслим Байтазиев.

"У нас появится полноценный календарь событий, который будет в себя включать все мероприятия, планируемые в городах и районах республики. Он будет опубликован на сайте. Идея проведения таких фестивалей, как "Шашлык-машлык", "Хонк фест", Сoffee fest была как раз в том, чтобы сделать узнаваемый ежегодный продукт, который будет привлекать туристов", - отметил он.

Байтазиев уточнил, что календарь нужен, чтобы туристы знали, когда лучше приезжать в регион, так как даты не всех фестивалей известны заранее.

Туристы приезжают в Чечню, в том числе, ради гастрономических фестивалей. Ежегодно в регионе проходят такие фестивали, как "Шашлык-машлык", где гости могут отведать блюда национальной кухни, познакомиться с работами народных умельцев, "Хонк фест" - праздник черемши с конкурсами по самой быстрой очистке черемши, самому быстрому поеданию блюда из черемши.

Число туристов, посетивших Чечню, за первое полугодие 2019 года выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов.