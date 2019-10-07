Бастрыкин оценил работу Следственного комитета на "тройку с плюсом"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о своей неудовлетворенности качеством работы ведомства.

"Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом", - заявил Бастрыкин в понедельник на открытии 7-го съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

"За прошлый год в СК мы заменили 40% руководителей территориальных органов, 1,5 тыс. наших следователей в год получают дисциплинарные наказания", - пояснил он.

По его словам, СК при этом принимает активные меры по укреплению дисциплины. "По крайней мере, в тех случаях, когда была неорганизованность явная, отсутствие четкого контроля и дисциплины, должны быть проверки и соответствующие ведомственные наказания. Мы у себя это активно применяем", - отметил глава СК.