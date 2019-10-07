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Северный Кавказ

Медтехнику на 260 млн рублей закупят для первичных сосудистых центров Дагестана

Планируется приобрести оборудование для ранней медицинской реабилитации, функциональные кровати, электрические подъемники для перемещения пациента, столы для кинезотерапии

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Новую медтехнику на 260 млн рублей планируют закупить до конца 2019 года для первичных сосудистых отделений медучреждений в Дагестане в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"На оснащение четырех первичных сосудистых отделений на базе Дербентской, Хасавюртовской, Кизлярской центральных городских больниц, а также городской клинической больницы Махачкалы до конца года потратят более 260 млн рублей", - сказал представитель министерства.

По его словам, средства на приобретение медицинской техники выделяются в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

"Изначально планировалось купить 170 единиц техники, но благодаря сэкономленным в процессе торгов деньгам появилась возможность закупить 311 единиц медицинского оборудования. Планируется приобрести оборудование для ранней медицинской реабилитации, функциональные кровати, электрические подъемники для перемещения пациента, столы для кинезотерапии и многое другое", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на сегодня в первичные сосудистые центры на базе городских больниц Дербента и Хасавюрта поступило 54 единицы медоборудования на более чем 75 млн рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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