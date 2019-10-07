Медтехнику на 260 млн рублей закупят для первичных сосудистых центров Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Новую медтехнику на 260 млн рублей планируют закупить до конца 2019 года для первичных сосудистых отделений медучреждений в Дагестане в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"На оснащение четырех первичных сосудистых отделений на базе Дербентской, Хасавюртовской, Кизлярской центральных городских больниц, а также городской клинической больницы Махачкалы до конца года потратят более 260 млн рублей", - сказал представитель министерства.

По его словам, средства на приобретение медицинской техники выделяются в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

"Изначально планировалось купить 170 единиц техники, но благодаря сэкономленным в процессе торгов деньгам появилась возможность закупить 311 единиц медицинского оборудования. Планируется приобрести оборудование для ранней медицинской реабилитации, функциональные кровати, электрические подъемники для перемещения пациента, столы для кинезотерапии и многое другое", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на сегодня в первичные сосудистые центры на базе городских больниц Дербента и Хасавюрта поступило 54 единицы медоборудования на более чем 75 млн рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.