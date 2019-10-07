Прокуратура Тульской области выявила шесть агрокомпаний, виновных в массовой гибели пчел

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Шесть сельхозпроизводителей в Тульской области допустили нарушения химической обработки сельхозугодий. Летом это привело к массовой гибели пчел. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона по итогам проверки.

"В связи с массовой гибелью пчел на территории региона органами прокуратуры области проведены проверки соблюдения сельхозпроизводителями законодательства при применении пестицидов. Установлено, что сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, указания времени изоляции пчел", - говорится на официальном сайте.

Также, по данным прокуратуры, химобработку полей проводили сотрудники аграрных компаний, не проходившие обучение безопасному обращению с пестицидами. Нарушения выявлены на предприятиях "Тесницкое", "Воловосельхозтехника", "Красное знамя", "Курск агроактив", "Молчановское", "Победитель". "По всем фактам нарушений законодательства в адрес руководителей указанных предприятий прокурорами внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений", - добавили в пресс-службе.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована с конца мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане, Курской, Рязанской, Тульской и других областях.