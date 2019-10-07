СК проверит сотрудников ДПС, отпустивших пьяного судью в Кирове

КИРОВ, 7 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области проверят информацию о неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, которые при задержании автомобиля под управлением якобы нетрезвого судьи, составили протокол на его пассажирку. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

После инцидента проверку также проводит полиция Кировской области.

В группе "ВКонтакте" активистов движения "Ночной патруль" в воскресенье появилось видео задержания человека, похожего на судью Ленинского районного суда города Кирова Марата Чепурных. По словам активистов, инспекторы задержали его в день свадьбы с признаками опьянения, однако вскоре отпустили, а протокол составили в отношении его невесты, которая пересела на водительское сиденье.