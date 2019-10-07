Детский омбудсмен в Татарстане рассказала о семье, в которой женщина ранила ножом сыновей

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Семья из Набережных Челнов, в которой мать после ссоры с мужем пыталась убить своих сыновей, никогда не попадала в зону внимания социальных служб и не являлась неблагополучной. Об этом ТАСС в понедельник сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. После этого она взяла нож и нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик в результате полученных повреждений погиб на месте. Второй ребенок и подозреваемая находятся в больнице.

"По предварительным данным, самая обычная среднестатистическая семья, к категории неблагополучных никогда не относилась никакими социальными службами. В зону внимания социальных служб также не попадала", - сказала она.

По словам Удачиной, ситуация, когда дети оказываются заложниками внутрисемейных конфликтов между супругами, достаточно частая в последнее время. "Конечно, то, каким образом эта ситуация разрешилась, это ужасающая трагедия, которая не укладывается в голове", - добавила она.

Ребенок, которого мать пыталась убить, прооперирован и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Медики обсуждают вопрос о его переводе в Детскую республиканскую клиническую больницу и ждут стабилизации состояния.