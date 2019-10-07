В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу на трех месторождениях, которые были захвачены посторонними лицами, когда страну охватили протесты против отмены субсидий на топливо. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с людьми, находящимися на территории месторождений, "ведутся переговоры в мирной форме". "К настоящему моменту никто из персонала [компании] не удерживается силой", - отметили в министерстве.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.