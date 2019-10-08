Мэрия Барнаула ищет виновных в ситуации с незакопанными могилами в пригороде

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Администрация Барнаула начала служебную проверку, чтобы найти виновных в том, что девять могил на Власихинском сельском кладбище не были закопаны несколько дней. Сейчас захоронения приведены в порядок, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Ранее СУ СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку по информации в СМИ о том, что на кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать захоронения людей, не имевших родственников. Следователям предстоит проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности. Ситуация получила большой резонанс среди населения региона.

"По факту публикации информации об обнаружении на территории Власихинского сельского кладбища незакопанных могил умерших (погибших), не имеющих супруга, родственников, либо законного представителя умершего (безродных), комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 7 октября проведена выездная проверка. Сейчас проводится служебная проверка - по ее результатам виновные в ситуации будут привлечены к ответственности, в каком формате - будет понятно после проверки: есть дисциплинарная, административная и так далее", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, установлено, что со 2 по 7 октября катафальный транспорт доставил на кладбище девять тел умерших. Могилы были подготовлены, но из-за поломки трактора их закопали вручную - толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см . То есть, как поясняют в мэрии, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных.

По словам председателя комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых, администрация кладбища не информировала о проблемах, возникших с захоронениями из-за поломки техники.

"Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета выехали на место, одновременно МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" направила трактор на сельское кладбище. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащее состояние, в течении часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные", - пояснила Фоминых.

Замглавы администрации города по строительству Сергей Демин провел совещание с руководителями комитета по управлению муниципальной собственностью города и МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула". По его словам, ситуация была подробно разобрана были приняты меры, чтобы не допускать подобного. Ведется служебное разбирательство, по итогам которого будет дана оценка действиям или бездействию администрации кладбища, руководителей похоронной службы и должностных лиц.