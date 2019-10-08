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Путин вручил орден Мужества астронавту Николасу Хейгу

Президент также наградил орденом Дружбы замглавы Роскосмоса Александра Лопатина и гендиректора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексея Варочко

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества американскому астронавту Николасу Хейгу и другие государственные награды сотрудникам ряда российских компаний ракетно-космической отрасли. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Николаса Тайлера Хейга - астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.

Кроме того, глава государства наградил орденом Дружбы "за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу" ряд работников отрасли, среди которых замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и гендиректор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко. За аналогичные заслуги президент наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней отдельных сотрудников госкорпорации "Роскосмос", ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, НПО им. С. А. Лавочкина, космического центра "Восточный" и ракетно-космического центра "Прогресс". Еще 12 человек удостоены медали "За заслуги в освоении космоса".

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