Путин вручил орден Мужества астронавту Николасу Хейгу

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Николаса Тайлера Хейга - астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.

Кроме того, глава государства наградил орденом Дружбы "за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу" ряд работников отрасли, среди которых замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и гендиректор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко. За аналогичные заслуги президент наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней отдельных сотрудников госкорпорации "Роскосмос", ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, НПО им. С. А. Лавочкина, космического центра "Восточный" и ракетно-космического центра "Прогресс". Еще 12 человек удостоены медали "За заслуги в освоении космоса".