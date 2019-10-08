В Дагестане прошли бесплатные курсы реабилитации для детей-инвалидов

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья, страдающие ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями, прошли бесплатные 10-дневные курсы реабилитации с применением иппотерапии, арт-терапии и других методик на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Лотос " в Карабудахкентском районе Дагестана, в этом году гранты Минсоцразвития республики позволили центру принять более 30 детей с родителями, рассказал ТАСС во вторник директор центра Магомедтагир Эскендеров.

"В этом году мы провели два интенсива (10-дневных курса), в каждом приняли участие около 15 детей и 20 родителей. С детьми, страдающим расстройствами аутистического спектра, задержкой психо-речевого развития, ДЦП, синдромом Дауна, занимались психологи, логопеды, дефектологи, иппотерапевты, специалисты по сенсорной интеграции из Краснодара и Санкт-Петербурга. Вместе с детьми реабилитацию проходили их родители. Наш центр расположен в 50 м от Каспийского моря - это дает возможность сочетать реабилитацию с активным отдыхом", - рассказал Эскендеров.

По его словам, в этом году спортивно-оздоровительный центр "Лотос" выиграл два гранта Минсоцразвития Дагестана - на 385 тыс. руб. и на 600 тыс. руб. Средства направлены на оплату проживания и питания детей и их родителей, а также труда привлеченных специалистов.

Эскендеров уточнил, что изначально центр "Лотос" был ориентирован на работу со спортсменами - здесь проводятся тренировки и соревнования, в этом году, например, прошел чемпионат Республики Дагестан по смешанным единоборствам. В 2015 году для собственных нужд арендовали лошадей. А потом в "Лотос" приехали родители детей, страдающих ДЦП, и рассказали руководству центра о том, какие результаты дает иппотерапия.

"Когда мы поняли, что у нас в республике ничего подобного нет, решили попробовать создать такой центр у себя. Сейчас мы построили большой зал на 300 кв. м, где можно заниматься лечебной физкультурой, приобрели иппотренажер для тех детей, которых невозможно сразу посадить на лошадь <…>. У нас единственный подобный центр в Дагестане, в нем сочетаются сразу несколько факторов - берег моря, лошади, свое подсобное хозяйство, которые в комплексе способствуют реабилитации особенных детей и их родителей", - сказал директор "Лотоса".

Межрегиональное сотрудничество

Реабилитацию в центре проходят дети не только из Дагестана. В этом году здесь приняли три семьи из Калмыкии. "Мы пригласили их за счет собственных средств. И хотим дальше развивать этот опыт межрегионального и межнационального общения", - сказал Эскендеров.

По его словам, сейчас спортивно-оздоровительный центр готовит заявку для участия в конкурсе президентских грантов - в следующем году число регионов, из которых на каспийское побережье приедут на реабилитацию дети с родителями, хотят расширить.

"Хотим сделать межрегиональный проект, пригласить детей с родителями из Санкт-Петербурга, Чечни, Калмыкии, Дагестана. Хотим приурочить его к 75-летию Победы и привлечь к участию "серебряных волонтеров" в возрасте 65+, а также клубы по паралимпийским видам спорта", - пояснил собеседник ТАСС.

В сентябре сообщалось, что социально ориентированные некоммерческие организации Дагестана, ставшие победителями конкурса Минсоцразвития республики, получат субсидии на реализацию своих проектов на общую сумму более 4,8 млн рублей из регионального бюджета. Проекты-победители направлены на социальную адаптацию инвалидов и их семей, улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, пропаганду здорового образа жизни и на профилактику социального сиротства.