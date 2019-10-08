В Пекине состоялась торжественная церемония открытия памятника Пушкину

ПЕКИН, 8 октября. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. На территории столичного педагогического университета в Пекине прошла церемония открытия памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину работы китайского скульптора Ли Биня. В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов, член-корреспондент Российской академии наук Всеволод Багно, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев, руководство и преподаватели учебного заведения, а также студенты-русисты.

"Дорогие друзья, я безмерно рад присутствовать сегодня на этой церемонии, которая для всех нас, для друзей России в Китае имеет особенное, символическое значение. <…> Александр Сергеевич Пушкин хорошо известен в Китае, и открытие сегодня в кампусе Пекинского педагогического университета памятника ему - это отражение любви к творчеству этого выдающегося поэта, не только в России, но и здесь - в Китае. Это уже второй памятник Александру Сергеевичу Пушкину на китайской земле, такой же памятник стоит в Шанхае. Это - второй [в Китае] и первый на территории Пекина. Это, конечно, не может не радовать", - заявил в своем выступлении посол России.

"От поэта остается, прежде всего его творчество, его стихи. Но все-таки отныне всем нам, живущим в Пекине россиянам, всем нашим китайским друзьям о личности поэта, о творчестве поэта будут напоминать не только его стихи, не только нерукотворный памятник, который он сам себе воздвиг, но и этот прекрасный монумент", - добавил глава российской дипмиссии.

"Я считаю, что открытие памятника Пушкину в Пекине - это историческое событие, но оно имеет не только историческое, но и актуальное значение. Мне кажется, что если студенты факультета русского языка каждый день живут и учатся рядом с Пушкиным, то и русская литература для них становится ближе. Эта скульптура символа русской поэзии, отца русской литературы. Если студенты каждый день чувствуют, что Пушкин рядом с нами - это, конечно, очень хорошо", - заявил корреспонденту ТАСС президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, профессор Столичного педагогического университета, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй.