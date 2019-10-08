Минздрав Башкирии сообщил, что в регионе нет проблем с препаратом от рассеянного склероза

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Минздрав Башкирии опроверг информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением препаратом "Окрелизумаб" для лечения рассеянного склероза нуждающегося в нем пациента. Об этом сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Издание РБК 3 октября написало, что в семи российских регионах, в том числе в Башкирии, возникли проблемы с обеспечением "Окрелизумабом". По информации издания, россияне, которые не смогли получить препарат, были вынуждены обратиться в суд. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина призвала глав этих регионов решить вопрос как можно скорее.

"За счет экономии, образовавшейся при проведении электронных аукционов, Минздравом Башкирии была изыскана финансовая возможность для закупа вышеуказанного препарата. Контракт на поставку "Окрелизумаба" был заключен 5 августа 2019 года, препарат пациентом получен. Закуп лекарственных препаратов на 2020 год будет произведен в соответствии с нормативными документами, медицинскими рекомендациями, исходя из потребности пациентов", - сообщила Кононова.

По ее словам, закупка "Окрелизумаба" ранее не осуществлялась, так как до 1 января 2019 года он не входил в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых в рамках "региональной" льготы.

Препарат "Окрелизумаб" для терапии первичной формы рассеянного склероза был внесен в перечень семи высокозатратных нозологий с лета 2019 года и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год.