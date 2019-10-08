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Журналистка Масюк и правозащитник Хуруджи вошли в новый состав ОНК Москвы

В состав новой комиссии не вошли бывшие председатель Вадим Горшенин и ответственный секретарь Иван Мельников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сменился практически полностью в результате выборов. Это следует из списка членов новой комиссии, который опубликован на сайте ОНК во вторник.

Согласно списку, из прежнего состава ОНК продолжат работу в наблюдательной комиссии Геннадий Волков, Ева Меркачева, Дмитрий Галочкин, Борис Клин и Алексей Мельников. Не вошли в состав новой комиссии ее бывшие уже председатель Вадим Горшенин и ответственный секретарь Иван Мельников.

Из известных общественных деятелей в новый состав ОНК избраны журналистка Елена Масюк и правозащитник Александр Хуруджи.

Члены ОНК осуществляют общественный контроль за местами принудительного содержания арестованных и задержанных правоохранительными органами граждан. Они имеют право беспрепятственно посещать любые СИЗО, изоляторы временного содержания или спецприемники.

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