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Госдума усиливает ответственность для должностных лиц за организацию незаконной миграции

Если должностное лицо использовало свои полномочия при совершении преступления, то ему будет грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц.

Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Законопроектом предлагается дополнить статью Уголовного кодекса об организации незаконной миграции новым квалифицирующим признаком - совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения. Таким образом, если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Во втором чтении Госдума также уточнила, что пограничные органы Федеральной службы безопасности смогут проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.

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