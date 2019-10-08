Госдума усиливает ответственность для должностных лиц за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц.

Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Законопроектом предлагается дополнить статью Уголовного кодекса об организации незаконной миграции новым квалифицирующим признаком - совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения. Таким образом, если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Во втором чтении Госдума также уточнила, что пограничные органы Федеральной службы безопасности смогут проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.