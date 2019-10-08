Более 4 млн туристов посетили Хайнань во время каникул в честь 70-летия образования КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Более 4 млн туристов посетили курорты Хайнаня во время недельных каникул в честь 70-летия образования КНР. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

По его данным, этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении. Доходы туристической отрасли региона с 1 по 7 октября достигли 7,67 млрд юаней (около $1,09 млрд), увеличившись на 11,5% в годовом выражении. Как отметили в Управлении туризма провинции Хайнань, среди посетивших остров гостей 2,28 млн туристов воспользовались однодневными турами.

По данным властей, в эти дни аэропорт Хайкоу - Мэйлань обслужил в общей сложности 448 тыс. пассажиров, в то время как услугами второй по загруженности воздушной гавани острова - аэропорта Феникс в городе Санья - воспользовались 377,2 тыс. путешественников.

Как пишет портал, увеличение числа туристов положительно сказалось на оборотах сферы услуг. Магазины беспошлинной торговли в Хайкоу, Санья и Боао во время каникул обслужили в общей сложности 224,1 тыс. покупателей, что на 38,9% больше показателей прошлого года. Их выручка также выросла на 57,4% до 385,29 млн юаней (около $54,5 млн).

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.