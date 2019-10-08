В суперфинал конкурса "Лидеры России" могут выйти до 90 победителей профильных направлений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко сообщил, что в суперфинал могут выйти до 90 победителей трех профильных направлений проекта.

"Рабочая версия, которая может измениться в зависимости от количества заявок на треки (профильные направления), - от 10 до 30 победителей от каждого трека получают право пройти в суперфинал. То есть в сумме из трех треков в суперфинал может выйти от 30 до 90 конкурсантов", - сказал Безручко во вторник журналистам, добавив, что всего в суперфинал конкурса выйдет 300 человек.

Он напомнил, что этом году в конкурсе появились три новых направления - наука, здравоохранение, финансы и технологии. "В отраслевых треках [направлениях] задания будут носить отраслевую специфику. Условно, в здравоохранении будет кейс на управление больницей, в образовании - научным институтом, в финансовой технологии - лабораторией big data", - рассказал Безручко.

"Во-первых, это эксперимент: мы реализуем новый подход, который должны принять как управленцы, так и заказчики из министерств и корпораций, которые будут приглашать лучших участников к себе на работу. Во-вторых, мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции", - отметил руководитель конкурса, гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он рассказал, что итоги эксперимента будут подведены весной, а после этого будет "приниматься решение о добавлении новых специализаций".

"Я очень рад добавлению отраслевых треков. Мне кажется, это исключительно важная история, потому что все-таки великий управленец, конечно, может управлять решительно всем, но очень правильно, когда мы будем подбирать людей из профессии", - сказал наставник конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Стимул для участников

"Хотел бы обратиться не только к тем, кто сам собирается принять участие, но и к их родителям, мужьям и женам. Иногда для хорошего движения вперед не хватает пинка сзади", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что общался с участниками полуфиналов прошлых сезонов по поводу их решения подать заявку на конкурс. "Очень часто они мне говорили, что сомневались, но принимали решения после слов супругов. Очень часто мужчин мотивировали женщины, поэтому я часто слышал про маму, бабушку, жену и сестру", - отметил Кириенко. Он призвал управленцев подавать заявки. "Момент действия наступил", - резюмировал Кириенко.

Сейчас открыта онлайн-регистрация участников проекта. Прием заявок закончится 27 октября. После этого стартует заочный этап конкурса, который продлится до конца декабря. Очные региональные полуфиналы пройдут с января по март 2020 года, а суперфинал запланирован на начало апреля.

В пресс-службе организаторов конкурса отметили, что все участники, прошедшие в суперфинал, получат 1 млн рублей, который можно будет потратить на обучение и повышение квалификации в одном из российских вузов. Победители профессиональных направлений получат возможность занять руководящие должности в министерствах, научных организациях, частных и государственных корпорациях.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.