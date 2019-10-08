Аксенов: народная дипломатия поможет донести до европейцев правду о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что народная дипломатия поможет донести до европейцев правду о Крыме. Он написал об этом на своей странице "ВКонтакте", комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что полуостров был российским.

В ряде СМИ ранее появилась информация о том, что Сайдик во время дискуссии на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крым до передачи в середине ХХ века Украинской ССР принадлежал РСФСР, а до этого Российской империи.

"Полезное для европейской публики напоминание. И редкая для европейского политика откровенность. Информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием. Поэтому так важна народная дипломатия, это шанс донести до европейцев ту правду, которую им никогда не скажут ни представители власти в их странах, ни ангажированные СМИ", - написал Аксенов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.