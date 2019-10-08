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Генконсульство РФ: россиян среди пострадавших при инциденте в Лимбурге нет

Мотивы 32-летнего мигранта из Сирии, который на угнанном грузовике врезался в легковушки, пока неизвестны

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Ни один гражданин России, по данным местной полиции, не пострадал в результате инцидента в Лимбурге-ан-дер-Лане (федеральная земля Гессен), где мигрант из Сирии врезался на угнанном грузовике в легковые автомобили. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Facebook генконсульство России во Франкфурте-на-Майне.

"Вечером 7 октября произошла авария с участием грузовика и 8 автомобилей. По предварительным данным, пострадали около 9 человек", - напомнили в дипмиссии. "По информации правоохранительных органов Гессена, граждан России среди пострадавших нет", - отметили в генконсульстве.

Как сообщили в генпрокуратуре во Франкфурте-на-Майне, 32-летний подозреваемый в течение дня предстанет перед судьей, который решит вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "попытка убийства". Мотивы действий мужчины пока неизвестны. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала Лимбурга.

Как сообщило издание SPIEGEL ONLINE, подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением таких преступлений, как нанесение телесных повреждений, кража, владение наркотиками. Он, однако, не считался экстремистом, по предварительным данным, не имел связей с исламистами. Сириец прибыл в Германию в ноябре 2015 года. Разрешение на пребывание на территории ФРГ у него истекло 1 октября 2019 года.

Теги
СирияГерманияРоссия
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