Правящая партия Украины подготовила законопроект о медицинской марихуане

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Правящая партия Украины "Слуга народа" разработала проект закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях. Об этом передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на депутата фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук.

Сообщается, что законопроект может быть внесен в Верховную раду в ближайшие месяцы. По словам депутата, многие ее коллеги готовы поддержать инициативу о легализации медицинской марихуаны. Автором инициативы является депутат от "Слуги народа", режиссер Лео Лерос.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", - пояснила Евгения Кравчук. "Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану", - добавила депутат.

Законопроект о медицинской марихуане уже готов, но еще не зарегистрирован. "Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти", - отметила она.

В настоящее время любое использование каннабиса (марихуаны) на Украине запрещено. В 2016 году в Раде впервые попытались начать его реальную легализацию в медицинских целях. Тогда группа депутатов зарегистрировала проект поправок к закону о наркотических средствах и психотропных веществах. Документ включили в повестку дня только в сентябре 2018 года, но парламент его так и не рассмотрел. В мае этого года Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной рады предыдущего созыва зарегистрировал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации использования марихуаны в медицинских целях. В марте Комитет Верховной рады по правам человека поддержал петицию о медицинском каннабисе, которая набрала более 25 тыс. голосов. Депутаты приняли решение об обращении к правительству с просьбой изъять каннабис из перечня "наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Парламентарии решили создать рабочую группу, к участию в которой привлекут представителей других профильных комитетов для подготовки проекта закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.