В ВС рассказали, что иностранные инвесторы стали чаще выигрывать экономические иски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в России за последние пять лет стали более чем на 30% чаще выигрывать суды по экономическим спорам. Такие данные привел председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Верховный суд уделяет большое внимание защите прав инвесторов. Количество экономических споров с участием иностранных инвесторов за последние пять лет увеличилось в пять раз - с 2,3 тыс. в 2014 году до 11 тыс. споров в 2018 году. При этом количество выигранных ими дел увеличилось с 60% до 92%", - сказал Лебедев.

Он добавил, что для урегулирования вопросов, которые возникают у судов при рассмотрении дел с участием иностранных инвесторов, в июле 2019 года пленум ВС РФ принял постановление о правоприменении норм международного частного права судами в РФ. "Для разъяснения правил рассмотрения таможенных споров, пленум Верховного суда России в этом году принял постановление о некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза", - сказал Лебедев.

В ходе рабочей поездки Лебедев посетил торжественное мероприятие в честь начала работы Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в новом здании. Также он посетил мероприятие в честь начала работы Третьего кассационного суда общей юрисдикции и Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятий он поздравил работников судов с началом работы и выразил уверенность, что они помогут усовершенствовать судебную систему в РФ.

Кассационный и апелляционный суды начали свою работу 1 октября в соответствии с реформой судоустройства и перехода ее на четырехступенчатую систему. Согласно новой системе, апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения судов областного уровня, не вступившие в силу. Кассационные суды наделены полномочиями по рассмотрению кассационных жалоб на вступившие в силу судебные постановления нижестоящих судов.

Второй апелляционный суд в Петербурге принимает жалобы на решения высших судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также горсуда Санкт-Петербурга и судов Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Третий кассационный суд принимает жалобы на решения высших судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также суда Ненецкого автономного округа.