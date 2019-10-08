В Госдуму перевнесут доработанный законопроект о возрастной маркировке

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутатский законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, будет перевнесен в Госдуму. Новая редакция предусматривает право указывать по желанию на книгах, афишах и билетах рекомендации "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста" и так далее, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре, автор законопроекта Елена Ямпольская.

"Под тем же номером мы перевносим новый текст законопроекта... Я предлагаю дать возможность производителям культурного контента... указывать рекомендательную маркировку, как это было всегда. <...> У родителей нет сейчас рекомендаций, мы предлагаем, чтобы такого рода рекомендации, которые, конечно же, являются именно рекомендациями, а не ограничениями строгими, выставлялись издателями, производителями, прокатчиками и так далее. <...> При этом остается строжайшее отсечение "18+", - сказала она на заседании комитета во вторник.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с Ямпольской. Исходная редакция законопроекта предлагала не распространять действие федерального закона "О защите детей от информации", регулирующего существующие возрастные ограничения "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+", на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на "предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры. Сохранялся лишь запрет на распространение среди детей продукции "18+". Кабмин выразил готовность поддержать законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.

Согласно новой редакции законопроекта, обязательным останется лишь отсечение "18+", промежуточная маркировка от "0+" по "16+" будет упразднена. Вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма. Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться более общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иные сходные по смыслу словосочетания.

Другие изменения

В исходной версии законопроекта предлагалось разрешить не маркировать значком возрастной категории советские фильмы и кинокартины, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.

"Я предложила пока не говорить о кино и подготовить все предложения по кино ко второму чтению. <...> Большинство экспертов с большой тревогой отнеслись к выведению всех фильмов, снятых до 1991 года, из-под маркировки. <...> Мы не отказались от этой идеи, но сочли, что лучше нам сейчас принять законопроект принципиально, а потом уже отдельно поработать по кинематографу ко второму чтению", - пояснила Ямпольская.

Кроме того, предлагалось вывести из-под ограничений произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Эти положения сохранились: согласно новому тексту законопроекта, допускается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов".