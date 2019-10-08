Путин поручил законодательно утвердить требования к структуре зарплат медиков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения, которое прошло 2 октября.

"Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат", - говорится в перечне поручений. Помимо этого, необходимо будет предусмотреть установление единого перечня выплат стимулирующего характера и единого перечня компенсационных выплат, а также условий назначения указанных выплат медицинским работникам и внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения. Срок исполнения этих поручений - 30 апреля 2020 года.

Также президент поручил кабмину обеспечить внесение в Трудовой кодекс РФ изменений, направленных на наделение правительства страны полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда.

Выступая в минувший четверг на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения, глава государства призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - сказал Путин.