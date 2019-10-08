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В Москве проверяют поезд из Берлина, где зафиксировали повышенную радиацию

По словам источника ТАСС, превышение уровня радиации в одном из вагонов поезда возможно, если в нем "следовал пассажир после лечения от онкологического заболевания"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты проверяют прибывший из Берлина на Белорусский вокзал Москвы пассажирский поезд, в одном из вагонов которого был зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.

"Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю [ФГУП] "Радон", проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в купе и туалете в одном из вагонов поезда на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации. Источник ТАСС пояснил, что такое может произойти, если в поезде "следовал пассажир после лечения от онкологического заболевания". "Такие случаи фиксировались неоднократно", - добавил он.

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