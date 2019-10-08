Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительница Курска отсудила у Минобороны более 900 тыс. рублей за ДТП с бронетранспортером

Авария произошла в феврале 2019 года

ТАСС, 8 октября. Ленинский районный суд Курска обязал Минобороны РФ выплатить более 900 тыс. рублей женщине, чей автомобиль пострадал ДТП с бронетранспортером в феврале 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

На эту тему

"Решением суда частично удовлетворены требования Гавловской И. В.: с Министерства обороны Российской Федерации в пользу истца взысканы денежные средства в счет причиненного ущерба в размере 864 тыс. 24 руб. 55 коп., расходы по оплате услуг эвакуатора в размере 2 тыс. руб., расходы по оплате услуг юриста в размере 10 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта-техника в размере 25 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 11 тыс. 860 руб., а всего 912 тыс. 884 руб. 55 коп.", - говорится в сообщении.

По данным суда, ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе бронетранспортера, произошло 27 февраля на улице Добролюбова в Курске. Бронетранспортер ехал задним ходом и врезался в стоявшие автомобили. Стоимость ремонта Volkswagen Touareg Гавловской составила более 860 тыс. рублей.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Больница в КЧР получила тренажеры для реабилитации детей с инвалидностью
Тренажеры приобретены в рамках реализации региональной программы "Детское здравоохранение" нацпроекта "Здравоохранение"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС