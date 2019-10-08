Более 100 тыс. человек присоединятся к акции "Всероссийский экономический диктант"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акция "Всероссийский экономический диктант" соберет 9 октября более 100 тыс. участников по всей стране. Ее темой в этом году станет "сильная экономика - процветающая Россия", сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Вольного экономического общества России (ВЭО) Сергей Бодрунов.

По его словам, в этом году площадками для проведения акции, которая впервые состоялась в 2017 году, стали не только экономические вузы, но и некоторые непрофильные, в том числе МАИ. "Это говорит о том, что экономическое образование интересно также людям, которые не имеют непосредственного отношения к реальной экономике", - считает Бодрунов.

Участники смогут оценить уровень своей экономической грамотности, знания в области текущих экономических процессов, практических вопросов экономической жизни, экономической истории страны. Также организаторы предусмотрели возможность пройти тест онлайн. Участники, которые по итогам диктанта наберут более 95 баллов из 100, будут признаны отличниками и награждены ценными подарками.

Акция организована ВЭО и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов, администраций субъектов, институтов РАН. В 2018 году диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняли участие 98,5 тыс. человек, что почти вдвое превысило число участников 2017 года.