Адвокат Лолиты заявил, что подпись на договоре о правах на песню "На "Титанике" подделали

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экспертиза установила, что подпись певицы Лолиты Милявской на договоре об авторских правах на песню "На "Титанике" была подделана. Об этом ТАСС сообщил адвокат артистки Сергей Жорин.

"В рамках судебного процесса в Мосгорсуде по блокировке незаконно размещенных в интернете произведений Лолиты, в частности песни "На "Титанике", одной из сторон был представлен договор, который содержал все факты фальсификации, то есть подпись на этом договоре была выполнена не Лолитой, хотя и от ее имени. Суд не стал проводить экспертизу по почерку, поскольку признал Лолиту правообладателем песни "На "Титанике". Однако после окончания судебного процесса мы написали заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку и в случае наличия фальсификации привлечь виновного к ответственности", - рассказал защитник.

По его словам, СК провел экспертизу подписи, выяснив, что она певице не принадлежит. В связи с этим следствие усмотрело в создании договора все признаки мошенничества.

"Но поскольку СК посчитал, что совершенное деяние попадает под признаки состава преступления [по статье УК РФ] "Мошенничество", а подделка подписи была всего лишь способом совершения преступления, то материал был передан в полицию, поскольку данная статья УК РФ подведомственна МВД", - уточнил Жорин.

Он пояснил, что полицейские в рамках дальнейшей проверки истребовали выписки по счетам сторон по этому договору и в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте 2018 года представители Лолиты Милявской подали иск о защите авторских и смежных прав к зарубежным компаниям Apple, Google и Deezer. Как утверждал истец, эти компании разместили ставшие предметом спора в суде фонограммы на своих музыкальных сервисах в интернете без разрешения правообладателя.