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Умер бывший главный архитектор Петербурга

Юрию Митюреву было 70 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев умер 8 октября на 71-м году жизни, об этом сообщается в среду на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

"Восьмого октября 2019 года ушел из жизни Юрий Константинович Митюрев - главный архитектор Санкт-Петербурга в 2008-2013 годах", - говорится в сообщении.

Митюрев работал в комитете по градостроительству и архитектуре и в течение пяти лет занимал должность главного архитектора Санкт-Петербурга. Именно при его непосредственном участии была остановлена бесконтрольная и хаотичная застройка в Петербурге, а также появился первый архитектурно-художественный регламент Санкт-Петербурга, который защитил исторический центр. В 2002 году он получил звание "Заслуженный архитектор Российской Федерации".

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