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Северный Кавказ

Парусные регаты в Чечне стали финалистами премии в области событийного туризма

Международная парусная регата кубок Кезеной-Ам состоялась с 23 по 28 июля 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Кубок Кезеной-Ам и первая детская парусная регата на Северном Кавказе им. Ахмата Кадырова стали финалистами Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев.

"По итогам заочной оценки проектов кубок Кезеной-Ам стал финалистом в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта", первая детская парусная регата на Северном Кавказе - финалистом в номинации "Лучшее детское туристическое событие". Проведение таких масштабных мероприятий, на которые приезжают гости из других регионов России и стран, способствует развитию туризма, делает республику более привлекательной, в том числе для спортивных туристов. Благодаря регате, "Кезеной-Ам" стал одним из самых узнаваемых мест в стране", - отметил Хаджиев.

Международная парусная регата кубок Кезеной-Ам состоялась с 23 по 28 июля 2019 года. Соревнования прошли на одноименном озере на высоте 1870 метров над уровнем моря и вошли в Книгу рекордов как самая высокогорная регата в Евразии. Для участия в соревнованиях приехали спортсмены из Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Украины и России. Впервые в истории Чеченской Республики также в 2019 году прошла первая детская парусная регата - кубок Северного Кавказа имени Ахмата Кадырова. На соревнования в Грозный приехали 83 юных яхтсмена из 11 яхт-клубов страны.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Всего в этом году для участия в премии было заявлено 260 проектов из 33 регионов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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