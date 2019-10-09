Посольство РФ в Латвии отметит 75-летие освобождения Риги и всей страны от фашистов

РИГА, 9 октября. /ТАСС/. Посольство России в Латвии готовится широко отметить 75-летие освобождения Риги и всей страны от фашистов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в среду российский посол этой балтийской республики Евгений Лукьянов.

"В октябре этого года в Латвии широко отмечается 75-летие освобождения Риги и всей страны от гитлеровских оккупантов, - заявил он. - Такое поистине знаменательное событие, как освобождение еще одной из прибалтийских республик и ее столицы от коричневой чумы, вписывается в контекст примечательных дат Великой Отечественной и Второй мировой войны".

По словам посла, объединения соотечественников и посольство РФ организовали в этой связи в Латвии ряд праздничных мероприятий. Так, 29 сентября на территории бывшего концентрационного лагеря Саласпилс, благодаря усилиям общественных организаций, состоялись памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения его узников от карателей, в которых также приняли участие сотрудники посольства.

"На этой неделе и после 13 октября, когда празднуется день освобождения Риги от фашизма, пройдут возложения цветов и венков на отдельных воинских захоронениях в окрестностях Риги, в других городах Латвии, - добавил посол. - В них примут участие представители ветеранских и общественных организаций, сотрудники посольства, генеральных консульств Российской Федерации в Лиепае и Даугавпилсе".

Мероприятия в Риге

Памятные мероприятия в Риге 13 октября начнутся с возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, рассказал Лукьянов.

"Затем состоится церемония возложения у стелы, установленной в честь воинов-победителей на берегу озера Киш, - добавил он. - Силами энтузиастов из местных организаций соотечественников там из года в год по традиции организуется инсценировка событий 75-летней давности - форсирования этой водной преграды советскими солдатами в октябре 1944 года (по окончании реконструкции предусмотрено награждение ее участников)".

В тот же день в международном культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге пройдет научно-историческая конференция, посвященная 75-летию освобождения Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, и откроется фотовыставка, которая также посвящена юбилею Рижской военной операции. Завершится день праздничным приемом для ветеранов Великой Отечественной войны и соотечественников в "Доме Москвы".

По словам Лукьянова, по случаю Дня освобождения Риги и Латвии от фашизма объединения соотечественников по традиции ежегодно организуют в октябре различные памятно-торжественные мероприятия: тематические встречи, праздничные концерты, выставки, выступления музыкальных и театральных коллективов, активно выступают с различными собственными инициативами.

Помощь ветеранам

В Латвии проживают 1485 ветеранов, с которыми посольство РФ поддерживает тесный контакт, добавил глава российского диппредставительства.

"Разумеется, поскольку в числе наших соотечественников в Латвии довольно много ветеранов Великой Отечественной войны, считаем своим долгом не только поддерживать контакт, но и тесно и плодотворно взаимодействовать с ними, с их профильными объединениями с тем, чтобы по максимуму облегчить нелегкий быт пожилых людей, посодействовать в решении насущных вопросов, - сказал Евгений Лукьянов. - Ведь с каждым годом, с каждым днем наших уважаемых ветеранов, к глубокому сожалению, становится все меньше и меньше".

К числу проживающих в Латвии ветеранов относятся непосредственные участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также труженики тыла.

"По мере возможностей помогаем отдельным ветеранам и ветеранским организациям словом, советом и делом, - сказал посол. - Оказываем нуждающимся посильную материальную помощь, обеспечиваем их льготными путевками в санатории "Янтарный берег" и "Яункемери" (г. Юрмала), осуществляем подписку на периодические издания, при необходимости пытаемся решить вопросы с предоставлением помещений для проведения их встреч. Всегда рады видеть дорогих ветеранов в числе почетных гостей на приемах и мероприятиях, устраиваемых посольством".

Память о войне

Сохранить память о Второй мировой войне в современном мире необходимо, убежден посол.

"На этот счет существует хорошая поговорка: у того, кто не знает своей истории, нет будущего, - сказал Лукьянов. - Из прошлого необходимо извлекать должные уроки, чтобы не "наступать на одни и те же грабли" в настоящем и будущем. Всецело это применимо и к истории периода Второй мировой войны - крайне актуально в нынешних непростых геополитических условиях помнить самим о достижениях Великой Победы и передавать подрастающему поколению память о ее героях, наглядно и доходчиво рассказывать молодежи о самоотверженных подвигах наших отцов и дедов, делиться семейными историями, связанными с войной".

Огромную роль в этом, по словам посла, играет движение "Бессмертный полк", "поистине народная инициатива, акция, которая и в этой стране Балтии на протяжении нескольких лет обрела тысячи, если не десятки тысяч сторонников".

Посол РФ в Латвии призвал к возобновлению работы совместной двусторонней комиссии историков.

"Несмотря на расхождения с властями современной Латвии в трактовке причин и хода тех или иных исторических событий, выступаем за возобновление работы совместной комиссии историков, готовы конструктивно полемизировать с коллегами, - отметил он. - Конференция, проведение которой намечено на ближайшее воскресенье в "Доме Москвы", на мой взгляд, является хорошим примером того, что мы по крайней мере пытаемся донести здесь в том числе и официальную российскую точку зрения на события времен Второй мировой войны".

Большой вклад в дело сохранения исторической памяти вносят и объединения соотечественников в Латвийской Республике, добавил Евгений Лукьянов. В частности, 7 апреля 2019 года в Риге прошла 12-я конференция организаций российских соотечественников Латвии, которую ее устроители приурочили к 75-летию освобождения Латвии от фашизма, что было единогласно поддержано делегатами съезда.

"По итогам мероприятия приняты в том числе обращение "К 75-летию Великой Победы над фашизмом!", а также программа празднования 75-й годовщины освобождения Латвии от немецко-фашистской оккупации и 75-й годовщины Великой Победы над нацистской Германией (на 2019-2020 годы), - отметил Евгений Лукьянов. - Выступавшие на конференции уделяли также особое внимание проявлениям неонацизма в современной политике Латвии и необходимости противодействия этим тенденциям".