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Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Это было сделано по поручению президента Владимира Путина
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Об этом он сообщил на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - доложил глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что общей задачей является улучшение качества первичной медицинской помощи. По его словам, в настоящее время состояние больниц и поликлиник на местах "весьма сложное, в некоторых местах - просто тяжелое".

Как сообщил Медведев, в рамках подписанного постановления будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения. "Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего, как раз, первичное звено - ЦРБ, поликлиники", - заметил премьер. После инвентаризации регионы РФ должны будут предусмотреть новые схемы размещения объектов здравоохранения.

"Дальше, с учетом этих схем и тех паспортов, которые будут утверждены, начнется осуществление либо строительства новых больниц и поликлиник, либо их модернизация и реконструкция там, где это возможно, [либо] капитальный ремонт, поскольку многие из них ремонтировались очень давно и это, очевидно, требуется", - сообщил Медведев. По его словам, власти регионов должны до 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, а правительство РФ обеспечит их необходимым финансированием в той пропорции, о которой будет достигнута договоренность с субъектами РФ.

Во вторник Путин поручил кабмину утвердить к 9 октября принципы модернизации первичного звена медицины. "С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля. "Срок - 9 октября 2019 года", - подчеркивается в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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