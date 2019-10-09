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Северный Кавказ

В дагестанском медуниверситете хотят открыть факультет биофизики и биохимии

В настоящее время в вузе занимаются подбором соответствующих кадров

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Открытие факультета медицинской биофизики и биохимии планируется в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ), сообщил ТАСС ректор вуза Сулейман Маммаев.

"У нас есть идея открытия факультета по медицинской биофизике и медицинской биохимии. Мы сейчас эти вопросы активно обсуждаем. Мы понимаем то, что эти специалисты со временем могут быть востребованными в практическом здравоохранении. Работаем над этим", - сказал собеседник агентства.

Маммаев отметил, что в настоящее время в вузе занимаются подбором соответствующих кадров. Он не исключил, что это могут быть специалисты из других университетов. "Необходимо встретиться с представителями других вузов, может, привлечем их в рамках взаимодействия между вузами", - сказал он.

Ректор медуниверситета также рассказал, что в прошлом году был открыт курс информационных технологий в медицине на кафедре биофизики, информатики и медаппаратуры, а также основана кафедра медицинской симуляции и учебной практики. "На кафедре биофизики был открыт курс информационных технологий. А кафедру медицинской симуляции и учебной практики мы оснастили мощными компьютерами, электронно-образовательной средой", - сказал он.

Дагестанский государственный медицинский университет был основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.

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