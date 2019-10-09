Минюст хочет ужесточить ответственность за неуплату алиментов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минюст России подготовил законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

"Статьей 157 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно. Под неоднократностью понимается неуплата лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние ранее, без уважительных причин средств на содержание в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию", - отмечается в сообщении.

При этом, добавили в пресс-службе Минюста, в настоящее время в возбуждении уголовного дела может быть отказано, если должник нерегулярно перечисляет выплаты несущественного размера.

"Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности", - отметили в Минюсте.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - подчеркнули в пресс-службе.