В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин в среду внес на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер. Текст опубликован в думской электронной базе.

Как отмечает сам автор в пояснительных материалах, "на современном этапе развития фиксирующих технических средств невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, вследствие которых могут быть вынесены необоснованные решения о привлечении к административной ответственности".

"Однако специального порядка обжалования таких необоснованных постановлений действующее законодательство не содержит, в связи с чем необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены нести значительные материальные и временные затраты для восстановления своих прав", - констатирует Марданшин.

В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой жалоба на постановление о правонарушении "может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг". При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме, уточняется в тексте.