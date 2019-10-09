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В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов

На современном этапе развития невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, отметил автор инициативы зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин в среду внес на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер. Текст опубликован в думской электронной базе.

Как отмечает сам автор в пояснительных материалах, "на современном этапе развития фиксирующих технических средств невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, вследствие которых могут быть вынесены необоснованные решения о привлечении к административной ответственности".

"Однако специального порядка обжалования таких необоснованных постановлений действующее законодательство не содержит, в связи с чем необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены нести значительные материальные и временные затраты для восстановления своих прав", - констатирует Марданшин.

В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой жалоба на постановление о правонарушении "может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг". При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме, уточняется в тексте.

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