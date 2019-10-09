Фонд "Посети Кавказ" откроет информационный центр для туристов в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" готовится к открытию туристического информационного центра в дагестанском городе Дербент, сообщил в среду первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на своей странице в Instagram.

"Фонд "Посети Кавказ" готовится к открытию туристического инфоцентра в Дербенте. Это будет единое окно для гостей жемчужины Дагестана. Здесь помогут составить маршрут, предоставят транспорт, посоветуют, куда сходить и что попробовать. Но самое главное, чем займется центр, - это выявлением и решением системных проблем, препятствующих развитию и раскрытию туристического потенциала", - написал Байсултанов.

Он отметил, что работа по созданию центра уже началась, в ней принимает активное участие руководство города. "Дербент давно привлекает туристов, но, чтобы поток стал массовым, и можно было выйти на международный рынок, мы должны решить ряд инфраструктурных проблем - от коммунальной и логистической до информационной", - добавил Байсултанов.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.